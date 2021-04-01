«Это немного другое»: Лоза высказал свое мнение о музыкальной карьере Лазарева

1 апреля Сергей Лазарев отмечает свое 38-летие. Музыкант известен не только своими хитами, но и двукратным выступлением на «Евровидении». Певца поздравили многие коллеги по цеху, к пожеланиям присоединился и Юрий Лоза. При этом композитор отметил, что деятельность Лазарева творчеством не считает.

«Творить, в моем понимании, — это делать то, чего раньше никогда не было. Я так понимаю творчество. Сергей Лазарев – певец, в моем понимании – исполнитель, а это немного другое», — цитирует Лозу ФАН.

Напомним, Лазарев воспитывает сына и дочь. Не секрет, что наследников поп-исполнителю подарили суррогатные мамы. В официальном браке музыкант не состоит и до сих пор считается одним из завидных холостяков российского шоу-бизнеса.

Смотрите также: