Известный пранкер попал в ДТП с пятью машинами на том же месте, где и Ефремов

1 апреля в центре Москвы произошло страшное ДТП, причем на том же месте, где случилась авария с участием Михаила Ефремова. Как сообщают СМИ, синий спорткар Audi RS 6 вылетел на «встречку» на Смоленской площади и врезался в четыре другие машины. В одной из них находилась женщина, получившая тяжелую травму ног и в последствии доставленная в реанимацию.

На месте происшествия был замечен известный блогер и пранкер Эдвард Бил, который знаменит своими неоднозначными роликами на YouTube, в том числе и на автомобильную тематику. Предварительно, именно он сидел за рулем синего Audi и спровоцировал аварию.

Данную информацию ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах. С места происшествия 25-летнего блогера забрали в отдел полиции. Также стало известно, что злополучный автомобиль ранее был снят с учета и ездил по Москве по подложным номерам. В общей сложности, на этой машине «висело» более 400 нарушений скоростного режима.

Также в СМИ появилась информация, что вместе с Билом на другой машине ехал его друг-блогер Макс Кинг. Вполне возможно, что молодые люди собирались снимать новое видео для своих подписчиков.

Добавим, что Эдвард Бил, он же Эдуард Биль, известен розыгрышами водителей и сотрудников ДПС, ради раскрутки канала он разбивал и топил дорогие автомобили. У него есть жена и дочь. Кстати, два года назад молодой человек уже попадал в аварию и признавался, что чудом остался жив.