Удобно и стильно: Валерий Меладзе показался в грузинском головном уборе

По словам артиста, кепку-аэродром носил еще его дедушка.

Приятное удивление настигло Валерия Меладзе в одном из магазинов. Совершенно случайно артист нашел там кепку-аэродром, которые были весьма популярны среди мужчин в прошлом веке. В такой, по признанию музыканта, когда-то ходил его дедушка. В своем Instagram Меладзе поделился видео, на кадрах которого позировал в этом головном уборе.

«Я думал, что секрет пошива кепок-аэродромов утерян навечно. Но талантливые итальянские дизайнеры отыскали старые грузинские лекала, и смогли восстановить технологию пошива красивого, удобного, стильного и практичного головного убора», — написал Меладзе.

Фанаты оценили публикацию.

«Вам очень идет! Классно! Настоящий грузин», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что 55-летний певец в шестой раз станет отцом. Его нынешняя супруга Альбина Джанабаева показала округлившийся живот. У них уже есть двое сыновей. Также у Валерия есть три взрослые дочки от первого брака.

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