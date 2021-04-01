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«Какая же я темная!»: 61-летняя Гузеева отправляла в бан всех, кто называл ее «крашихой»

По незнанию актриса полагала, что поклонники хотели ее обидеть. Какого же было ее удивление, когда она узнала, что на молодежном сленге это скорее комплимент.

«Какая же я темная!»: 61-летняя Гузеева отправляла в бан всех, кто называл ее «крашихой»
Лариса Гузеева и Дима Билан. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Лариса Гузеева — актриса яркая и импульсивная. Она за словом в карман не лезет, и если что-то вдруг по ней, то обязательно об этом скажет. За такую прямоту поклонники ее и полюбили. В новом шоу «ТикТок Талан», где Лариса Гузеева занимает кресло члена жюри вместе с Димой Биланом, теледива наконец-то узнала, что означает слово «краш».

Как сайту Teleprogramma.pro поведали в пресс-службе «Пятницы!», сама актриса «блокировала» в Instagram всех, кто только посмел так к ней обратиться. Гузеева не могла и предположить, что «крашиха» это вовсе не обидное слово, а скорее комплимент.

Ведь «крашем» на молодежном сленге принято называть человека, который очень и очень нравится. Судя по всему, артистка зря обижалась на своих поклонников. Узнав всю правду, Лариса поспешила извиниться перед фанатами и предложила им снова на нее подписаться в Instagram. Главное, чтобы телеведущая не забыла вернуть фолловеров из бана в своем микроблоге.

Телеведущая Лариса Гузеева, Дима Билан и Регина Тодоренко
Лариса Гузеева, Дима Билан и Регина Тодоренко. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница»

«Какая же я темная! Я банила всех, кто мне писал, что я крашиха. Какая же я дура, дорогие мои. Стучитесь ко мне снова!» — отметила Гузеева.

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