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«Родим почти в одно время»: как выглядели Гузеева и Смехова на последних сроках беременности

Главная телесваха страны опубликовала архивный кадр, сделанный в 2000 году.

«Родим почти в одно время»: как выглядели Гузеева и Смехова на последних сроках беременности
Лариса Гузеева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Лариса Гузеева в Instagram поделилась архивным кадром, который был сделан в 2000 году. На снимке она запечатлена в положении рядом со своей давней подругой актрисой Аликой Смеховой. Коллега на фото также беременна. Гузеевой тогда был 41 год, а Смеховой 32 года.

«Мы с Аликой здесь очень беременные. Родим почти в одно время Лелю и Артема. И да, дети дружат».

Лариса Гузеева

«Как красиво на этом снимке горят ваши глаза», «Как это классно идти с подругой по жизни. Еще и важные события соприкасаются», «Какое чудесное фото. Любим вас обоих. Просто настоящие красотки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2000 году Алика Смехова родила сына Артема от бизнесмена по имени Николай. Крестной мальчика стала актриса Ольга Кабо. В 2006 году Смехова развелась. Что касается Гузеевой, то ее дочь Ольга появилась на свет от мужа Игоря Бухарова. Он президент федерации рестораторов и отельеров России.

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