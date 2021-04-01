«Невмоготу платить аренду»: Резник из-за безденежья съехал вместе с женой из загородного дома

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что вместе с женой был вынужден съехать из загородного дома, который он арендовал на протяжении долгих лет. Сейчас он с супругой живет в своей трехкомнатной квартире в Москве.

«Невмоготу платить аренду. Трудно было выезжать: очень много архива, памятных вещей, которые нужно было перевозить. Слава богу, мы это преодолели. Наших животных отправили к родителям жены Иры на дачу. У нас сейчас две собачки и четыре кошечки. Будем жить там и в Москве. И, конечно, в Ялте». Илья Резник

Как отметил Резник, к городской жизни он не привык. Приходится, к примеру, парковаться в полкилометре от дома, что очень неудобно. Сказывается солидный возраст. Он заметил, что в последние годы испытывает финансовые трудности и живет очень напряженно. По его словам, хозяева дома давали ему отсрочку. Бывало, что он не платил по 2–3 месяца. Ждал авторских отчислений. Сейчас, по словам Резника, никакой конкретной деятельности он не ведет. Порой только пишет песни на заказ, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Илья Резник в 2018 году обвенчался со своей третьей женой Ириной в Ялте. Она младше мужа на 27 лет.

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