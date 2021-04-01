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«Если бы я жил в деревне, то у меня никаких проблем не было»: Сергей Соседов перенес операцию

Как отметил музыкальный критик, ему удалили полипы в носу.

«Если бы я жил в деревне, то у меня никаких проблем не было»: Сергей Соседов перенес операцию
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что был вынужден перенести операцию по удалению полипов из носа. По его словам, они ему мешали в повседневной жизни, поэтому без помощи медиков было никак не обойтись.

Сергей Соседов
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Сергей Соседов, во время операции боли он не чувствовал, так как ему была сделана анестезия. При этом он сказал, что может снова в любой момент оказаться на больничной койке. Полипы могут начать расти снова.

«Полипы в носу имеют свойство увеличиваться и сокращаться. Происходит разрастание слизистой ткани. Это реакция на городскую среду, на угарный газ, на выхлопы. Если бы я жил в деревне, у меня никаких проблем не было. Потому что у деревенских жителей полипов не бывает. Только у жителей мегаполисов».

Сергей Соседов

Напомним, что Сергей Соседов не в первый раз обращается за помощью к медикам. К примеру, в прошлом году у него была низкая температура тела, неожиданно появился насморк. Врачи три месяца безуспешно пытались поставить ему диагноз. В итоге все списали на сезонную аллергию, хотя сам он уверен, что никаких аллергических реакций в его организме быть не могло, сообщает «Собеседник».

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