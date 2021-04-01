«Если бы я жил в деревне, то у меня никаких проблем не было»: Сергей Соседов перенес операцию

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что был вынужден перенести операцию по удалению полипов из носа. По его словам, они ему мешали в повседневной жизни, поэтому без помощи медиков было никак не обойтись.

Как отметил Сергей Соседов, во время операции боли он не чувствовал, так как ему была сделана анестезия. При этом он сказал, что может снова в любой момент оказаться на больничной койке. Полипы могут начать расти снова.

«Полипы в носу имеют свойство увеличиваться и сокращаться. Происходит разрастание слизистой ткани. Это реакция на городскую среду, на угарный газ, на выхлопы. Если бы я жил в деревне, у меня никаких проблем не было. Потому что у деревенских жителей полипов не бывает. Только у жителей мегаполисов». Сергей Соседов

Напомним, что Сергей Соседов не в первый раз обращается за помощью к медикам. К примеру, в прошлом году у него была низкая температура тела, неожиданно появился насморк. Врачи три месяца безуспешно пытались поставить ему диагноз. В итоге все списали на сезонную аллергию, хотя сам он уверен, что никаких аллергических реакций в его организме быть не могло, сообщает «Собеседник».

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