«Планировали пожениться в Ялте»: Жигунов и Ворожбит сыграли свадьбу со второго раза

Влюбленным пришлось перенести роспись в ЗАГСе. Они ни о чем не жалеют.

В беседе с поклонниками новоиспеченная супруга Сергея Жигунова — Виктория Ворожбит — поделилась откровениями о прошедшей свадьбе. Как выяснилось, молодожены изначально планировали расписаться еще в конце прошлого года. И торжество должно было пройти в Ялте. Актер и его красавица-невеста даже договорились с одним из ЗАГСов на определенную дату и начали потихоньку готовиться к регистрации.

Однако свадьбу им пришлось отложить. Таким образом, оформить брак им удалось только со второго раза. Дело в том, что жених и невеста заболели коронавирусом. Согласитесь, тут уже не до торжества. По прошествии нескольких месяцев влюбленные все-таки обменялись заветными кольцами и скрепили свой союз. Кроме того, Виктория взяла фамилию мужа — теперь она Жигунова.

Новоиспеченная невеста актера уточнила, что была просто в восторге от своего свадебного платья, которое для нее сшили любящими и профессиональными руками настоящие мастера своего дела.

«Мы планировали пожениться в Ялте в конце прошлого года, договорились с ЗАГСом… Свадьба не состоялась, потому что мы заболели ковидом», — сетовала Виктория.

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