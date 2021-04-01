Дочь Александра Серова озвучила траты отца на музыкантов и помощников в месяц

Как отметила Мишель, ее папа сейчас одинок, но хочет построить личную жизнь.

Дочь певца Александра Серова, Мишель, назвала сумму, которую тратит в месяц ее звездный отец на зарплаты своим музыкантам и помощникам. В пандемию он их всех содержал за свой счет.

«На зарплаты музыкантам и помощникам по дому уходило около миллиона рублей в месяц». Мишель Серова

Как добавила Мишель Серова, сердце ее отца пока свободно, но он находится в активном поиске. При этом, как она заверила, ее отец не ставит цели во что бы то ни стало жениться в самое ближайшее время. Если спутница не появится, то сильно расстраиваться музыкант не будет. По словам Мишель, все свое свободное время отец сейчас проводит с ее дочерью Мией. Он стал очень трогательным и заботливым дедушкой. Всегда заботится о внучке и очень за нее переживает. Она стала для певца своеобразным глотком свежего воздуха.

Напомним, что Мишель Серова в прошлом году впервые стала мамой. По ее словам, с дочкой, кроме отца, ей помогает няня, которая круглосуточно живет у них в доме, сообщает «Комсомольская правда».

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