Достаем из кладовой балетки: какая забытая обувь вновь стала модной, рассказал Рогов

Стилисты говорят, что ничего нового модельеры уже давно не создают. А все, что мы видим на подиумах, — лишь вариации старых трендов. Сейчас на смену ярко ворвавшимся в моду 90-х приходят наряды из начала 2000, 70 и 80-х годов.

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Какая обувь из прошлого вновь стала актуальной, рассказал Александр Рогов. На шоу СТС «Рогов в деле» он представил стильный аутфит в голубых тонах с черными балетками. По словам ведущего, такие туфли — сильный тренд сезона.

Также в моду вернулись кроссовки в духе 80-х. Они выглядят довольно сдержанно и подходят для лаконичных городских образов.

А вот другие кроссовки — с острым мысом — Рогов назвал «уродством» на своем YouTube-проекте «Шоп-контент». Они были в моде около 20 лет назад и тогда, по словам стилиста, казались очень красивыми. Сейчас эксперт иного мнения, но не исключает, что по прошествии пары лет сам начнет восторгаться ими. В настоящий момент сразу несколько модных домов представили свои линейки остроносых кроссовок. Дизайнеры считают, что такая обувь вытягивает женский силуэт, многие модели при этом имеют каблук.

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