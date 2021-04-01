Хитрость от Хромченко: как с помощью легкого шарфа выглядеть стройнее

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала заметила, что при помощи обычного тонкого шарфа крупная женщина может нивелировать свои лишние объемы. В качестве примера на подиуме был представлен образ, состоящий из легкого пальто А-образного силуэта разбеленного салатного оттенка и канареечных туфелек на шпильке.

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Вишенкой на торте выступил здесь принтованный летящий шарф, который стилисты прикрепили к одному плечу и затянули пояском на талии. Этот нехитрый, но изысканный прием «украл» лишние объемы гостьи проекта в области бедер.

«Эта разноцветная ткань с элементами леопарда, которая очень хорошо вписывается в пальто, придает ему ровно то звучание, которое должно быть в вашем случае. Оно делает вашу фигуру более вытянутой, менее растянутой по горизонтали в нижней ее трети и более комплементарно выглядящей», — прокомментировала аутфит Хромченко.

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