Дело пахнет судом: Собчак не погасила долги перед химчисткой за отреставрированные пуховики

Светская львица Ксения Собчак не погасила долг перед владелицей фирмы по реставрации пуховиков Полиной Кошелевой. Как рассказала женщина, два месяца назад к ней обратилась некая Елена. Она представилась помощницей Собчак.

«Она сказала, что есть два кожаных пуховика Prada, которые были взяты Ксенией на примерку и испорчены. Их надо срочно восстановить. Мы взялись. Елена нас постоянно подгоняла, нам приходилось работать в ночную смену, хотя пуховики были в таком состоянии, что любая другая мастерская отказалась бы».

Полина Кошелева

Позже Елена сообщила, что работой довольна и пуховики доставлены в бутик. После этого женщина пропала. Должна она осталась 120 тысяч рублей. По словам Елены, ее бы устроил бартер в данной ситуации. Но Ксения Собчак не торопится размещать рекламу на своей страничке в Instagram.

Отметим, что владелица бутика будет, если в ближайшее время ситуация не разрешится, искать правду в суде. Помощница Ксении Собчак словно испарилась. На звонки она не отвечает, сообщает «Комсомольская правда».

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