«Была замедленной бомбочкой»: Матвиенко порадовался, что Алалыкина в свое время ушла из «Фабрики»

Продюсер Игорь Матвиенко во время шоу «Вписка» на YouTube заявил, что певица Мария Алалыкина не была приспособлена к шоу-бизнесу, поэтому нет ничего страшного в ее уходе в свое время из музыкального коллектива.

«То, что Алалыкина ушла, это хорошо для нее и для «Фабрики», поэтому что она была такой замедленной бомбочкой. Она — бунтарка. Ей все время хотелось делать что-то продвинутое, модное. Она сначала ушла, а потом я уже не следил. Позже вышла замуж, родила, началась эта история с религией». Игорь Матвиенко

Напомним, что через несколько лет после ухода из группы Мария Алалыкина вышла замуж, приняв ислам. В ее семье появился ребенок. После она развелась с мужчиной, ради которого оставила карьеру певицы.

Ранее коллега Марии Алалыкиной, Саша Савельева, отмечала, что в 2003 году все «фабрикантки» уговаривали девушку остаться. Однако после концерта команды в Иркутске она приняли решение покинуть группу, которая пользовалась в те годы огромной популярностью у фанатов.

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