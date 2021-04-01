«Расценки немножко другие»: Деревянко ответил Михалкову о дневной зарплате в 300 тысяч рублей

Актер Павел Деревянко заявил, что режиссер Никита Михалков не совсем корректно назвал сумму, которую он получает за один съемочный день. Ранее мэтр сказал, что Деревянко зарабатывает триста тысяч рублей в сутки.

«Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно. Я снимался в его кино «Цитадель». Он ко мне относился с большой симпатией. И я к нему с большим уважением. Впрочем, и сейчас тоже, несмотря на то, что он посеял зерно сомнений и раздор в людях». Павел Деревянко

Как отметил Деревянко, с одной стороны Михалков сказал, что не хочет никого обвинять и переходить на личности, но тут же назвал зачем-то суммы. По словам актера, на него после этих заявлений обрушился просто шквал критики. Также он заметил, что старается быть как можно дальше от политики, она его не интересует. Надо, как он думает, хорошо реализовываться в своей профессии, сообщает радио «Комсомольская правда».

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