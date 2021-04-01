Момент истины: как выглядит Лариса Долина без фотошопа и профессионального света

Наверное, у каждого был такой случай, когда кто-то из приятелей выкладывал в социальные сети снимок, ориентируясь исключительно на собственное изображение. Хорошо вышел — и слава богу, на остальных все равно. Возможно, это именно тот случай.

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Алексей Глызин выставил в своем аккаунте Instagram новый фотокадр, украсив его хештегом «#друзья», коими оказались Лариса Долина и Дмитрий Четвергов. 67-летний заслуженный артист выглядел на снимке великолепно, блистал накаченным торсом и моложавым лицом.

Благодаря этому кадру у фолловеров появилась возможность оценить внешность звезд, как говорится, «без прикрас». И многие подписчики порядком удивились определенной разнице на снимках в личном блоге Глызина и тех, что можно увидеть на страницах СМИ и в пабликах.

«Лариса Долина вам не простит это фото, на других инстастраницах она вся гладенькая, свеженькая… а вы взяли и всю правду открыли», «Фото удалить, пока вам Долина по голове не настучала!», «Выглядит это так: смотрите, какой я в 67 молодой и какая Долина в 65! А Четвергов — так, для статистики», «Не ожидала от Глызина…» — к примеру, можно увидеть в комментариях.

Впрочем, есть и другие отзывы. «Все выглядят прекрасно и Ларочка хороша, просто морщинки есть, что такого», «Да нормально все, люди как люди… Алексей, молодчина, красавец, будь здоров!», «С возрастом человек стареет, и ничего в этом нет удивительного. Все к этому придут. Ну иногда и фото неудачное. Радуйтесь, что все живы и здоровы, а не осуждайте», — написали лояльные подписчики.

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