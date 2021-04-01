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Тень Энистон: за что Джоли на самом деле мстит Питту в семейной драме с разводом

Пара уже четыре года воюет за детей, и никак не может расстаться окончательно.

Тень Энистон: за что Джоли на самом деле мстит Питту в семейной драме с разводом
Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт уже четыре года воюют за своих детей. Их бракоразводному процессу не видно конца и края. Питт пытается добиться возможности видеть и общаться с наследниками. При этом Джоли считает, что актер этого просто недостоин.

Между тем другие голливудские знаменитости уверены, что все дело в обычной мести. Так, один из инсайдеров утверждает, что в деле замешана бывшая жена Питта актриса Дженнифер Энистон.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли. Фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial/

«Все эти годы Анджелину Джоли преследовала тень Дженнифер Энистон. Даже после рождения общих детей и сотен публичных признаний со стороны Брэда Питта».

Инсайдер

Сама Джоли также уверена, что многие фанаты Питта и Энистон так и не простили ей их разрушенный брак. Те же инсайдеры говорят, что если Энистон и Питт снова сойдутся, то Джоли просто не выдержит.

А вот адвокаты советуют Питту в обществе других женщин до полного развода с Джоли не появляться. Это может дорого ему выйти. У Джоли на руках много козырей, и к Питту она по-прежнему настроена очень воинственно.

Брэд Питт
Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Напомним, что говоря о причинах разрыва с Джоли ранее Питт ссылался на некий кризис среднего возраста. При этом актер признавался, что злоупотреблял спиртными напитками, сообщает «Комсомольская правда».

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