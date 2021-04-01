Виктория Дайнеко показала стильное сочетание спортивных брюк с деловым жакетом и сумкой Dior

Виктория Дайнеко запечатлелась во время прогулки в актуальном образе в стиле спорт-шик. Певица смело сочетала жакет оверсайз со спортивными брюками и обувью. При этом не забыла про брендовый аксессуар – сумку-шопер Dior. Также звезда украсила свой лук брошью в виде банта, инкрустированного жемчугом.

Специально для Teleprogramma.pro аутфит звезды прокомментировала имидж-стилист, эксперт modest fashion Алсу Арна.

«Образ Виктории Дайнеко смотрится свежо и актуально этой весной, несмотря на то, что он выполнен в ахроматичных оттенках. На плечевой группе мы видим приятный нюанс в виде броши на жакете. Она напоминает нам о нашей женственной природе, хрупкости, легкости. Поясная группа – брюки и кроссовки говорят о мобильности и комфорте, что тоже является трендом не первый сезон. Единственное, что я бы изменила в образе – это носки. Я бы выбрала более легкие, возможно, фактурные и с каким-то принтом, напоминающим нам линии броши либо рукавов жакета. Но в целом, мне кажется, беспроигрышный и очень модный лук», — высказалась Алсу.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, закончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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