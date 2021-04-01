«Трусову никто не крал, она не вещь»: Рудковская раскрыла тайну перехода фигуристки

Продюсер Яна Рудковская ответила директору школы «Самбо-70» Ренату Лайшеву, который в беседах с журналистами заявил, что команда Евгения Плющенко в свое время просто «украла» Александру Трусову, заманив «русскую ракету» к себе в спортшколу.

«Кто-нибудь объясните Лайшеву, что Трусову никто не крал, она не вещь, а живой человек. Перешла она в трансферное окно, а до этого пришла к Тутберидзе от нашего прекрасного тренера Александра Волкова со всеми тройными». Яна Рудковская

Как отметила Рудковская, ее команда с мужем работает и никого не трогает, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в прошлом году Александра Трусова неожиданно для многих перешла от своей наставницы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Под его руководством она стала третьей на прошедшем недавно в Стокгольме чемпионате мира.

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