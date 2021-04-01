«Я такой ужас испытал. Стал перед ней извиняться»: Познер признался, что однажды ударил свою дочь

Телеведущий Владимир Познер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что однажды ударил свою единственную дочь Катю, которой тогда было всего три годика.

«Один раз я ей дал пощечину. Она совсем маленькая была. Очень плохо ела. Могла набрать еду за щеку и целый час с ней сидеть. Я ее в тот день как раз кормил. Просто потерял терпение и ударил. И у нее кровь пошла из носа. Ей тогда было три года. Я такой ужас испытал. Стал перед ней извиняться. Она не помнит этого. Я помню все. Вел себя так, как действовал со мной мой отец. Я стал совершенно по-другому вести себя с дочкой и с приемным сыном в будущем». Владимир Познер

Как отметил телеведущий, он в юности порой даже дрался с отцом. «Однажды мы с братом ушли в гости и не предупредили папу. Он стал нас искать. Когда нашел, то ударил меня в область груди. Мне было 17 лет. Я его схватил за плечи и бросил на машину. Он сказал: «Мы еще с тобой поговорим». Он неделю со мной не разговаривал после этого случая. Мы больше к этому никогда не возвращались. Эпизод был и исчез», — сказал Познер.

Владимир Познер – один из самых известных журналистов и телеведущих в стране. Он первый президент Академии российского телевидения.

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