«Я сделал ошибки, из-за которых мы расстались»: Познер объяснил, почему развелся с первой женой

Телеведущий Владимир Познер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему рухнул его первый брак с Валентиной Чемберджи — армянкой по отцу и еврейкой по матери.

«Свою первую жену Валентину я встретил летом на Николиной горе под Москвой. Это было в 1957 году. Был фестиваль молодежи и студентов в Москве. Мы влюбились друг в друга и в 1958 году поженились. Она училась на филологическом факультете. Изучала древнюю Грецию и Рим. Я бы мог сказать, что она умная и обаятельная, но все это ничего не значит. Это всего лишь набор определенных слов. Я понимал, что если женюсь, то у нас будут дети. В итоге у нас родилась дочь Катя. Мне было 26 лет, когда я впервые стал отцом». Владимир Познер

Как отметил телеведущий, они расстались с первой женой, когда их дочери было всего шесть лет. «Не было у нас опыта совместной жизни. Я, признаюсь, рано женился. И мужчина, и женщина должны приобрести некий опыт жизни, прежде чем соединяться. Понимать, насколько друг другу вы подходите. И идеологически, и физически. Я был довольно невинным молодым человеком для своего возраста. Это сыграло свою роль. Я сделал некие ошибки, из-за которых мы и расстались. В этом виноват я», — сказал телеведущий.

Владимир Познер — один из самых известных журналистов и телеведущих в стране. Он первый президент Академии российского телевидения.

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