«Она меня совратила»: Познер впервые показал девушку, с которой потерял невинность в 17 лет

Телеведущий Владимир Познер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые показал девушку, с которой потерял невинность в 17 лет.
«В Восточной Германии, куда приехала моя семья вскоре после войны, мне не нравилось. Девушка, с которой у меня случился роман, была замужем. Я в нее влюбился. Эта женщина, из-за которой я потерял невинность. Мне было 17 лет. Она меня совратила. Я ей тоже очень понравился.
Помню, как все происходило. Это был день Пасхи. Я пришел к ней в гости. Она была в ночной шелковой рубашке. Сказала, что мы должны поцеловаться. Я поцеловал ее в щечку. Она заметила, что так не целуются. И поцеловала меня в губы».
Как отметил Познер, это был очень бурный роман.
«В итоге она забеременела. Потом сделала аборт. Для меня все это было непонятно и страшно. На этом наши отношения закончились. Причем она высказала обвинения в мой адрес. Родители ничего не знали о моей связи. Они только видели, что я увлечен и все», — сказал Познер.
Владимир Познер — один из самых известных журналистов и телеведущих в стране. Он первый президент Академии российского телевидения.