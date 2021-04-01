«Она меня совратила»: Познер впервые показал девушку, с которой потерял невинность в 17 лет

«В Восточной Германии, куда приехала моя семья вскоре после войны, мне не нравилось. Девушка, с которой у меня случился роман, была замужем. Я в нее влюбился. Эта женщина, из-за которой я потерял невинность. Мне было 17 лет. Она меня совратила. Я ей тоже очень понравился.

Помню, как все происходило. Это был день Пасхи. Я пришел к ней в гости. Она была в ночной шелковой рубашке. Сказала, что мы должны поцеловаться. Я поцеловал ее в щечку. Она заметила, что так не целуются. И поцеловала меня в губы».