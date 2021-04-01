Цвета неба: Ольга Бузова дополнила голубой брючный костюм белыми лодочками

Певица и телеведущая меняет наряды и образы чаще, чем перчатки.

У телеведущий и певицы Ольги Бузовой каждый день расписан по минутам. Но в столь плотном графике девушка все равно находит время, чтобы пообщаться с подписчиками в Сети и запостить фото в ленту и много видео в stories. Накануне со съемочной площадки звезда поделилась с поклонниками своими мыслями насчет личного гардероба.

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«Мне идет синий цвет. Потом мы подумали, что мне еще идет желтый, зеленый, красный, черный, белый, и пришли после наших великих обсуждений, что так уж получилось, что мне все идет. Ну не, не все, но все цвета!», — порадовалась певица.

При этом Ольга Бузова облачилась в голубой брючный костюм с металлическими пуговицами и белые лодочки. В качестве укладки красавица предпочла высокий хвост, который является самой любимой прической певицы.

Ранее телеведущая появилась в кадре в выбеленном голубом жакете и зеленых брюках. Яркими акцентами в образе стали салатовый топ и красные лодочки – теледива активно внедрила в свой гардероб весенние оттенки.

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