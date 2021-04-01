Остроносые кроссовки, низкие джинсы и другое: Рогов озвучил главные тренды этой весны

Александр Рогов в эфире авторского YouTube-проекта «Шоп-контент» озвучил важные тренды текущего сезона. Некоторые из них удивили даже бывалого фэшн-эксперта.

Особенно поразился ведущий появлению остроносых кроссовок в многочисленных модных коллекциях ведущих дизайнеров.

«Поздравляю вас, уродство возвращается!» — отреагировал стилист на этот тренд.

Такая обувь была актуальная около 20 лет назад, чаще всего она была на каблуках.

Второй тренд – закатанные выше локтей рукава на пиджаках и жакетах – Рогов оценил высоко. Он уточнил, что это не просто подвернутые рукава, как часто делают современные модники, а именно высоко задранные.

При этом из-под рукавов пиджака должны выглядывать рукава рубахи, лонгслива или блузки. Ведущий заметил, что это не совсем удобная мода, но такая одежда красиво смотрится на фото.

Третий тренд – заниженная линия талии на брюках, джинсах и юбках, которая была в моде в начале 2000-х.

«Это тренд для продвинутой аудитории», — уточнил Рогов.

Он считает, что правильно носить такие наряды нужно еще научиться. А в качестве идеального примера он привел образы Виктории Бэкхем, которая виртуозно сочетает брюки с такой посадкой. Лучше всего, по мнению стилиста, заниженные одеяния смотрятся на стройных, а каблуки в этих стайлах станут незаменимым подспорьем.

Также Александр сообщил, что в этом сезоне невероятно актуальны аксессуары зеленого цвета: туфли, сумки, ремни и прочие. Он сам не удержался и приобрел себе сумку Hermes бывшую в употреблении за 350 тысяч рублей в модном оттенке. Об этом мы писали ранее.

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