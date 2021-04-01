«Останавливаемся в одном отеле»: Манукян объяснил, как его директор оказалась в постели с ним на фото

Как отметил музыкант, сейчас он ни с кем не встречается.

Музыкант и блогер Давид Манукян, который за последнее время похудел на 15 килограммов, объяснил на премии «Прорыв года», как случилось, что его директор оказалась с ним на одной фотографии. Причем на кадре девушка лежит в постели. Как известно, Даве сразу же стали приписывать роман с красоткой, которая, как теперь выясняется, его директор. Это Анна Маковская.

«Послушайте, Аню уже как только не называли — и помощницей, и пиарщицей… Она мой директор, человек, который со мной много лет, и на которого я всегда могу положиться. А что до гостиницы, так мы с командой всегда останавливаемся в одном отеле, свободно ходим в номера друг к другу. Это нормально!» Давид Манукян

По словам Давида Манукяна, сейчас он ни с кем не встречается. Его сердце, как он заверил, свободно. Как добавил блогер, он вообще сегодня не уверен, что хочет каких-то новых отношений. Ему пока хорошо одному, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Давид Манукян несколько месяцев назад расстался со своей девушкой — телеведущей Ольгой Бузовой. Певица обвинила свою вторую половинку в постоянных изменах и издевательствах. Сам он заявил, что Бузову не стоит слушать, так как она говорит много неправды.

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