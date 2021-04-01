Всегда на стиле: Водянова в оливковом пальто-халате и шапочке Dior отметилась на велопрогулке

Наталья ведет активный образ жизни и часто появляется в парках.

Топ-модель Наталья Водянова давно живет в Париже, где успешно подхватила известный стиль француженок. Он отличается легкой небрежностью, но при этом утонченностью. Они не кичатся брендами, не любят ярких красок, но ценят качество, интересные сочетания и элегантность.

больше по теме Совет от Васильева: какие джинсы категорически нельзя носить невысоким людям Неправильно подобранные брюки могут из человека с низким ростом сделать практически карлика.

Русская звезда даже на прогулках появляется в актуальных образах. Накануне она отметилась на публике, катаясь на велосипеде. Наталья выбрала для своего вояжа оливковое пальто-халат, брюки приглушенного цвета лайма и черную шапочку Dior.

К слову, пальто-халат — один из трендов сезона. Его уже приобрели для себя Кети Топурия, Алсу, Юлия Барановская, Агата Муцениеце.

Ранее Наталья Водянова показала себя в естественном виде без макияжа и наращенных ресниц. Модель обнародовала в личном блоге снимок крупным планом с акцентом на глаза.

Смотрите также