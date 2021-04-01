«Шерше ля фам! Ну, а кто без греха?!»: Киркоров впервые раскрыл причину расставания Бузовой и Манукяна

После слов поп-короля стало ясно, что в этой истории не обошлось без присутствия некой женщины.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров на вручении премии «Прорыв года», где отмечают лучшие хиты, шоу на YouTube, авторские передачи и тех, кто сделал за последние 12 месяцев что-то действительно значимое, впервые раскрыл причину расставания телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна.

«Шерше ля фам! Ну, а кто без греха?!» Филипп Киркоров

Судя по всему, музыкант таким образом намекнул на любвеобильность блогера, который не смог сохранить верность своей второй половинке. Кстати, сам Киркоров сохранил добрые отношения как с Бузовой, так и с Манукяном, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ольга Бузова и Филипп Киркоров расстались несколько месяцев назад после полутора лет отношений. Телеведущая обвинила свою вторую половинку в постоянных изменах и даже избиении. Сам Манукян говорил, что не стоит прислушиваться к словам бывшей девушки.

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