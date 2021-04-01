Совет от Васильева: какие джинсы категорически нельзя носить невысоким людям

Неправильно подобранные брюки могут из человека с низким ростом сделать практически карлика.

На «Модном приговоре» Первого канала появился новый герой невысокого роста Азамат Айталиев, которому понадобилось фэшн-преображение. Однако «народный стилист» не только не улучшила его внешний вид, но и нарядила так, что он стал выглядеть еще ниже.

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Главной ошибкой образа стали неудачные джинсы, модель которых делала ноги визуально короче. Этот момент заметили все ведущие, а Александр Васильев прокомментировал его.

«У Азамата специфическая фигура, свойственная определенному типажу мужчин. Светлые джинсы с поперечными разрезами, да еще и укороченные, с низким седалищным швом, зрительно очень коротят его ноги. Не делайте такой визуальной ошибки, если ваши ноги недостаточной длины», — сказал историк моды.

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