Не встает с инвалидного кресла: как близкие зарабатывают на немощном Вячеславе Зайцеве

В Сети то и дело появляются странные веселые ролики с модельером.

Модельер Вячеслав Зайцев, который уже несколько лет борется с тяжелым недугом, болезнью Паркинсона, неожиданно стал в последнее время героем роликов в Сети.

На кадрах можно увидеть, как модельер поднимается по лестнице в своем особняке с помощью специального крана, предназначенного для людей с ограниченными возможностями. Причем кадры выкладывают в Сеть люди, которые представляются его близкими. Таким образом они привлекают на свои странички новых подписчиков и неплохо зарабатывают.

Между тем в комментариях под видео творится самый настоящий ад. Россияне не понимают, зачем показывать модельера в таком непотребном виде. Впрочем, близкие говорят, что Зайцев только рад таким роликам и не возражает, сообщает Super.ru.

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«Мы все это снимаем с его согласия, ему это нравится. Люди, которые никогда его не видели, не общались с ним, не помогали, тут вдруг расчувствовались и слезы роняют. Ложь и вранье». Родные Вячеслава Зайцева

Напомним, что Вячеслав Зайцев — человек небедный. В его собственности трехэтажная усадьба в Московской области. Кроме того, у него имеется квартира в Париже. Также ему принадлежит больше половины его знаменитого на всю страну модного дома.

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