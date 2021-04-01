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Мало муки: Ивлев раскрыл секрет вкусного морковного пирога с консервированными ананасами

Телеповар сам обожает этот десерт и готовит его для своих близких.

Мало муки: Ивлев раскрыл секрет вкусного морковного пирога с консервированными ананасами
Константин Ивлев. Кадр из YouTube-шоу Ivlev chef

Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу Ivlev chef рецептом морковного пирога. «Он вкусный и мощный, потому что заряжает энергетикой!» — заявил шеф-повар.

Ингредиенты: 340 г моркови, 200 г консервированных ананасов, 200 г консервированных персиков, 135 г муки. 200 г сахара, 80 г фундука, 2 г корицы, 75 мл растительного масла, соль по вкусу.

Константин Ивлев
Константин Ивлев. Кадр из YouTube-шоу Ivlev chef

Духовку заранее разогреть до 160 градусов. Морковь крупно натереть, посолить, добавить корицу, орех, муку, сахар, консервированные ананасы кусочками. Нарезать кубиками консервированные персики, бросить туда же. Полить растительным маслом, размешать. Выложить в форму, разровнять. Выпекать 1 час 15 минут.

Благодаря большому количеству фруктов и моркови пирог получается очень нежным и аппетитным.

«Запах стоит сумасшедший!» — похвастался Ивлев, попробовав свой пирог.

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