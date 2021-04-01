Пандемия спутала все карты: почему Богомолов не будет вести премию «Жара» со своей женой

Режиссер Константин Богомолов не сможет 4 апреля нынешнего года провести премию «Жара» на сцене «Крокуса» со своей женой, телеведущей Ксенией Собчак, как это планировалось изначально. Все карты ему спутала пандемия. Премию, как известно, уже несколько раз переносили.

Дело в том, что 4 апреля у Богомолова пройдет спектакль «Кармен» в Перми. Он просто не может там не присутствовать. Это станет его первой большой оперной постановкой. Режиссер лично приходит на все репетиции. Кстати, поговаривают, что режиссер получит солидный гонорар за эту постановку. Речь идет о сумме в 1,3 миллиона рублей.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Богомолову уже нашли замену. Вместе с его женой премию «Жара» в этом году будет вести поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, в мастерстве которого сомневаться не приходится.

Напомним. что в премии «Жара» в этом году примут участие целая плеяда звезд российского шоу-бизнеса. Музыканты готовят яркие номера с неожиданными спецэффектами, сообщает «СтарХит».

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