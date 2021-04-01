Примадонна в ударе: Галкин показал, как 71-летняя Пугачева повеселилась на бумажном шоу

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов 30 марта устроили своей дочке грандиозный праздник. Клаве исполнилось 9 лет, и по этому поводу на одной из площадок Москвы состоялось настоящее пиршество, куда были приглашены родные и друзья семьи. Среди почетных и желанных были Алла Пугачева с мужем и детьми.

В программе праздника – не только подарки и поздравления, но и дискотека, огромный торт, бумажное шоу. Максим Галкин признал, что праздник удался.

«На дне рождения Клавы было весело всем — и детям, и взрослым», — рассказал шоумен.

Галкин поделился видеороликом, на котором запечатлел веселящуюся на бумажном шоу семью. 71-летняя Алла Пугачева, танцуя, с двойняшками Гарри и Лизой «обменивается» огромными валами бумажного серпантина. Причем делает это с нескрываемым восторгом и юношеским задором.

Кстати, это не первое активное веселье Примадонны после коронавирусного «заточения». Звезда появилась на дне рождения блогера Насти Ивлеевой, причем совсем неожиданно как для гостей тусовки, так и для самой именинницы.

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