«Гениальный силуэт»: Хромченко показала идеальное пальто для женщин с объемными бедрами

Выраженные объемные бедра у женщин порой играют злую шутку, ведь подобрать одежду для такой фигуры не просто. Подчас дамы выглядят гораздо более грузно, чем они есть на самом деле из-за неподходящих нарядов.

На шоу «Модный приговор» Первого канала решили помочь прекрасной половине человечества с этим вопросом и показали пальто, которое идеально ложится на такие формы, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Это модель со спущенными плечами свободного кроя.

«Это абсолютно гениальный силуэт пальто для всех женщин, у которых легкий верх и уверенный низ. Это пальто со спокойным плечом не делает слишком активного акцента на том, что является гордостью вашей фигуры. Но, с другой стороны, не дает об этом забыть», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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