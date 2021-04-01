«Или Паршута…»: звезда «Маски» Марина Кравец высмеяла версии жюри про Солнце

На шоу «Маска», которое продолжается на НТВ, рассекретили Солнце. В золотистом костюме оказалась юмористка Марина Кравец. Девушка призналась, что на проекте ею было принято решение не отпускать шуточки, по которым ее могут быстро разоблачить. Зато после вылета с шоу девушка дала волю юмору.

В видеоролике, которым Марина Кравец поделилась с подписчиками в микроблоге, девушка высмеяла версии жюри «Маски» на тему о том, что мог скрываться в костюме Солнца. В скетче приняла участие вся семья звезды – годовалая дочурка Вероника, муж Аркадий Водахов и сама артистка. Все вместе они смотрели по телевизору выступление Солнца и комментировали его.

«Терлеева, кто еще!? Эт Терлеева!», — пожал плечами муж Марины.

«Или Паршута…», — задумчиво произнесла в ответ Кравец. При этом девушка сидела на диване в костюме Солнца, а в руке держала свою маску. «А вы как считаете?», — спросила у поклонников актриса.

«Обожаю ваш юмор, тонкий, интеллектуальный, на все 100», «Конец видео БОМБА!!! Однозначно Паршута», «а мне кажется, что там вообще Гагарина, хе», «Марина, вы супер», «Савичева», «Это Агузарова, слышно же», — вторят шутке звезды поклонники.

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