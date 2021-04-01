«Зашла и купила»: Волочкова пополнила гардероб новым худи ультрамодного кислотного цвета

Балерина отправилась на шопинг в мини-шортах и меховых сапогах.

Наступление весны ознаменовалось появлением новых трендов в моде. Многих особенно сильно интересует, какие цвета и оттенки будут популярными в новом сезоне. И в программе «Модный приговор» Александр Васильев не так давно сориентировал телезрительниц на эту тему.

Фэшн-эксперт назвал ультрамодным кислотный салатовый оттенок. Сейчас он является настоящим мастхэвом и заслуживает внимания не только обычных женщин, но и звезд.

По совету Васильева за трендовым ярким оттенком отправилась Анастасия Волочкова. Балерина выбрала для себя уютный худи салатового цвет аи похвасталась подписчикам в Сети.

«Ну сколько здесь всего интересного!», — поразилась звезда. – «Зашла и купила вот такую вот кофточку!».

Балерина вышла на шопинг в мини-шортах и меховых сапогах. Ее нисколько не смутило несоответствие наряда сезону – главное, цвет обновки актуальный и остромодный.

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