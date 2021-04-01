«Вводим новую моду»: Анна Нетребко прогулялась по Вене в бигуди

Звезда мировой оперы перед локдауном в Австрии устроила эпатажный выход в свет.

Пока в России продолжают отменять ограничения из-за пандемии коронавируса, во многих европейских странах, наоборот, запреты ужесточаются. Оперная певица Анна Нетребко сообщила, что с 1 апреля в Австрии, где она проживает с семьей, вводится локдаун.

Перед тем, как снова засесть в четырех стенах, Нетребко решила как следует повеселиться. Сначала она отправилась на прогулку по солнечной Вене, нарядившись в платье макси с цветочным принтом и бигуди на голове.

«Вводим новую моду. Будет ходить теперь вот так вот», — сообщила звезда, шагая по центру столицы.

Нетребко не стала снимать бигуди, которыми решила сделать укладку для вечеринки. Ее нисколько не смутил и розовый цвет аксессуаров, и она с гордо поднятой головой прошлась по улицам Вены. А вечером отправилась на девичник с подругами, где укак следует повеселилась перед заточением.

Смотрите также