Клава Кока вышла на прогулку в косухе цвета миндального молока, сочетав ее с камуфляжными брюками

Клава Кока в последнее время удивляет своих поклонников – молодая певица не только приобрела популярность, но и расцвела, стала настоящей иконой стиля для многих девушек. Поэтому за ее образами пристально следят некоторое почитательницы таланта артистки.

Даже вне сцены блондинка старается выглядеть на высоте. Вот и на этот раз она облачилась в модные оттенки экрю, миндального молока, хаки и терракотовый, составив динамичный лук с косухой, худи, ботинками на шнуровке и камуфляжными брюками. Вишенкой на торте выступил шарф Gucci.

Стайл Клавы специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист-имиджмейкер Юлия Люгай.

«Клава Кока свободно миксует спортивные вещи с одеждой других стилей, предлагая собственное прочтение любой вещи или тренда, сочетая их между собой так, как считает нужным, лишь бы реализовывался творческий потенциал. Но когда говорят «носить можно все», нужно знать, как нарушать, как балансировать на грани. В этом образе нет этого баланса. Мне нравится цветовая палитра этого лука. Хаки, серый, камуфляжный принт позволяют создать непринужденный и свободный образ. А спортивные штаны, футболка, худи и косуха с грубыми ботинками – все, что нужно для удобного похода за городом. Но этот многослойный образ можно было сделать интереснее. Здесь отсутствует работа с длиной изделий, нет градуального перехода. В этом образе не хватает длины худи, самый нижний слой нужно делать самым длинным. И здесь мне так и хочется заменить на более длинное худи, которых у Клавы Кока предостаточно в гардеробе. Впрочем, как и верхней одежды в спортивном стиле, поэтому и эту светлую куртку-косуху можно было бы заменить, например, на более свободную спортивную куртку-бомбер. Как мы видим, порой, такие незначительные нюансы могут вызывать некоторый дисбаланс всего образа, это из серии: «Вроде ничего, но что-то не хватает», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай — стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила школу творческих профессий Talentsy по курсу «стилист-имиджмейкер», прошла обучение в школе Карины Нигай «Я fashion-блогер», в Stylehunter School — курс Fashion styling Лины Дембиковой.

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