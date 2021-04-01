Ослепляя блеском: Лорак появилась на музыкальной премии в черном брючном костюме с пайетками

Накануне в столице страны состоялась церемония вручения премии «Прорыв года BEST 2021». В различных номинациях награжденными стали певцы, блогеры и телеведущие. Среди звездных гостей и номинантов отметились Филипп Киркоров, Даня Милохин, Оксана Федорова, Зара, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

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42-летняя украинская и российская певица Ани Лорак также присутствовала на церемонии награждения. И рассказала поклонникам в Instagram, что победила в одной из номинаций.

«Певица года» по версии премии «Прорыв года BEST 2021» от журнала @modatopical», — сообщила звезда.

Ани Лорак вышла в свет в тотальном черном образе. Красавица нарядилась в брючный костюм свободного кроя, вышитый пайетками, – жакет на запах и брюки палаццо. Кстати, это уже не первый выход звезды в монохромном наряде. Недавно Лорак предстала на публике в мерцающем золотистом комплекте.

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