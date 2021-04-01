«Вертолет»: Киркоров показал, какой сюрприз сделал внучке Пугачевой в день рождения

Филипп Киркоров регулярно ведет свой микроблог в Instagram, куда публикует самые разные новости. На этот раз певец показал, какой подарок преподнес имениннице Клаве Земцовой, внучке Аллы Пугачевой.

Киркоров пригласил дочку Орбакайте в день ее рождения на съемку шоу «Маска». Этот проект обожают его дети – Алла-Виктория и Мартин, с которыми дружит внучка Примадонны. И в подходящий момент решил подарить подарки. Он подозвал именинницу и преподнес сразу два сюрприза.

«Клавусечка, я тебя поздравляю с днем рождения! Это тебе», — показал подарки Филипп. – «Вертолет для Lol, а это — музыкальный дом для Lol!».

Киркоров обратился к имениннице с множеством полезных и приятных пожеланий, крепко обнял и признался, что рад дружбе своих детей с Клавой. Она давно стала частью его семьи и регулярно гостит у поп-короля дома.

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