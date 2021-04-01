Модница с пеленок: невестка Валерии отправилась с малышкой Селин на шопинг

Певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Новым статусом ее наделил младший сын, 22-летний Арсений Шульгин. Несмотря на то, что малышке Селин еще только три месяца, девочка уже путешествует. Несколько недель звездное семейство отдыхает в Дубае.

Накануне невестка Валерии, Лиана Шульгина, отправилась с малышкой Селин на шопинг в огромный местный торговый центр. Молодая мамочка обожает модно и стильно одеваться и, судя по всему, прививает маленькой дочке любовь к моде с самых пеленок.

Певица Валерия, к слову, уже закончила свой отдых. У звезды много проектов в Москве, поэтому она была вынуждена покинуть внучку. Но она успела вдоволь насладиться общением с крохой – гуляла с ней, купала и кормила.

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