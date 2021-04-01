Мамино солнышко: Марина Кравец впервые показала годовалую дочку Веронику

36-летняя актриса, певица и шоувумен Марина Кравец год назад впервые стала мамой. Звезда Comedy Club скрывала свое «интересное положение», а позже – и дочку от лишнего внимания. Но накануне впервые показала, как выглядит ее годовалое сокровище.

Кравец поделилась видеороликом с домашнего семейного просмотра телевизора. На кадрах крупным планом – дочка Вероничка, которая очень внимательно смотрит на экран, а затем – в объектив. Кареглазая малышка, по мнению поклонников звезды, — настоящая копия папы.

«Малышка хорошенькая, на папу похожа», «Копия», «И на маму тоже», «Папина доченька, будет счастливая», «Чудо чудесное», «Доченька какая чудесная!», «Умиляюсь вашей принцессой, копия батяня», «Посмотрела на бейбу, думаю, как на маму похож! А потом показали папу, и я думаю, а точно ли мама Марина», — пишут в комментариях.

Звезда юмора замужем за продюсером Аркадием Водаховым. Они вместе учились в университете и поженились в 2013 году.

Марина Кравец стала звездой шоу «Маска» на НТВ и в костюме Солнца дошла до середины проекта. Голос артистки поразил членов жюри, а Филипп Киркоров даже предложил девушке поехать на «Евровидение» в следующем году.

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