Наташа Королева в принтованном жакете и брюках цвета «взбесившейся Барби» повеселилась с подругами в ресторане

Светская жизнь в столице закипела с новой силой, ведь спустя множество месяцев ограничений селебрити сильно затосковали по тусовкам. И теперь несмотря на день недели то тут, то там знаменитости спешат устроить вечеринку или встречу. Отличным поводом становится день рождения. И Наташа Королева накануне отправилась в модный ресторан, чтобы отметить именины своей подруги.

Певица для праздничной вечеринки выбрала модный оверсайз и яркие акценты. Звезда облачилась в пиджак бойфренда с принтом, прямые брюки трендового цвета «взбесившейся Барби» и лодочки в тон.

Королева покрасовалась перед зеркалом, демонстрируя свой выходной образ. Наряд пришелся ей по душе, и она поспешила присоединиться к празднеству.

Ранее мы рассказывали, как в начале весны Наташа Королева отдохнула с мужем Сергеем Глушко на Мальдивах. Певица призналась, что это первая в ее жизни поездка на райские острова, и она оказалась очень впечатлена путешествием.

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