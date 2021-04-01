Яркие акценты: Ольга Бузова в выбеленном голубом жакете и зеленых брюках отметилась на съемках

С наступлением весны певица и телеведущая Ольга Бузова добавила множество ярких красок в свой гардероб. Например, на «Модном приговоре» она появилась в брючном костюме цвета сочной зелени, на вечернюю прогулку выбрала бомбер в стиле колор-блок, а на съемки «ББ шоу» все чаще выбирает трендовые оттенки весенне-летнего сезона.

больше по теме Стильный деним: Бузова предстала в модной юбке сезона с разрезом впереди От внимания телеведущей не ускользает ни один острый тренд.

На этот раз Бузова облачилась в жакет модного выбеленного голубого оттенка. Акцентом в образе стали зеленые брюки, но не заметить красные лодочки тоже нельзя. А изюминкой образа стал асимметричный топ под пиджаком, ярко-желтого цвета.

«Брючки, пиджак, высокий хвост мой любимый», — показала себя телеведущая.

Красавица с удовольствием позировала перед зеркалом, демонстрируя себя во всей красе. Образ удовлетворил теледиву, и она поспешила на съемки.

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