«Мы с вами банда!»: 43-летняя Ольга Орлова подразнила манящими формами в черном монокини

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова – человек с характером и стержнем. Иначе бы вряд ли она могла в свои 43 года похвастаться стройной фигурой, прекрасной кожей и способностью быть невероятно сексапильной.

В Instagram Ольга Орлова рассказала историю одной своей подписчицы, которая в комментариях под ее постом поделилась своей болью — от нее в сорок лет ушел муж, заявив, что никогда не любил.

Ольгу Орлову впечатлил тот факт, как эту женщину поддержала ее аудитория. Телеведущая прониклась реакцией своих поклонников на чужую беду.

«Я уверена, что от такой поддержки ей стало легче, — написала Ольга Орлова в Instagram. — По крайней мере, когда вы меня поддерживаете, я точно чувствую себя лучше и увереннее. Так вот, к чему это я — к тому, что мы с вами банда! Женская солидарность — это мощнейшая энергия».

Публикацию Ольга Орлова сопроводила мощнейшим энергетическим снимком, на котором позирует у бассейна в черном монокини. Теледива слегка изогнулась, что только придало эротизма ее фото.

«Космос, какая красивая фигура», «Отвал башки!», «Красотка и такая настоящая», «Классная вы, непередаваемо притягательная», — пришли в восторг фанаты Ольги Орловой.

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