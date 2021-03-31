«Внук любит борщ и авокадо»: Екатерина Стриженова наслаждается статусом бабушки

Телеведущая рассказала, что в семье нет нянь, и она сама после эфира на Первом канале забирает Петю Петровича из детского сада.

В апреле исполнится три года единственному пока внуку известной телеведущей Екатерины Стриженовой. Звезда утверждает, что чувствует себя абсолютно счастливой в статусе бабушки и нисколько его не стесняется.

Маленький Петя Петрович, как зовут малыша в семье, сейчас вместе с родителями находится в Москве, те работают удаленно в США, а часть забот о наследнике на себя взяла бабушка.

«Если раньше я неслась с одной работы на другую, то теперь мчусь после эфира, чтобы забрать внука из детсада, — поделилась Екатерина Стриженова. — В этом пандемическом году я похоронила маму, и, конечно, заботы о Петре занимают все мои мысли, спасают от уныния».

Телеведущая признается, что, общаясь с внуком сталкивается порой с такими моментами, о которых и не подозревала, воспитывая двух дочерей.

«Мальчики — это совсем другое. Но мы с Петей Петровичем (а именно так мы зовем его в семье) друг друга понимаем», — сказала Екатерина Стриженова.

Звезда экрана с восторгом наблюдает за тем, как растет и меняется с возрастом ее внук. По ее словам, у Пети Петровича весьма необычные вкусовые предпочтения для маленького ребенка.

«Он похож и на своего папу Петю, и на дедушку Сашу, но при этом человек с собственным характером, интересами, вкусовыми предпочтениями. К слову, внук очень любит борщ и авокадо», — цитирует Екатерину Стриженову издание «Антенна-Телесемь».

Напомним, на днях с телеведущей приключился неприятный инцидент. Екатерина Стриженова упала в студии программы «Время покажет» и сломала руку. Звезду экстренно доставили в Боткинскую больницу и прооперировали.

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