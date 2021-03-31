Такая стройная! 59-летняя Ирина Розанова предстала на премьере фильма в наряде, подчеркивающем фигуру

Актриса облачилась в черную блузу и юбку с акцентом на талии.

В эту среду, тридцать первого марта, в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась светская премьера комедии «Будь моим Кириллом». В числе гостей на мероприятии отметились актеры, снявшиеся в картине, — Ирина Розанова, Анастасия Евграфова, Виталийс Семеновс и другие.

Анастасия Евграфова сыграла в фильме «Будь моим Кириллом» неуверенную в себе девушку Сашу, которая рассказывает своей семье о романе с тренером по бегу Кириллом, существующем только в ее воображении. На самом деле, Саша даже заговорить с Кириллом боится.

Актриса Ирина Розанова исполнила роль мамы Саши и осталась очень довольна работой молодых актеров и режиссера Аллы Елисеевой. На премьере Ирина Юрьевна появилась в наряде в стиле кэжуал, подчеркнувшим ее потрясающе стройную фигуру.

«Режиссер замечательная, команда сильная, мощная. Очень понравилось работать», — поделилась Ирина Розанова.

Судя по всему, и молодые актеры в восторге от общения и сотрудничества с известной актрисой.

Исполнитель роли Павла в фильме Виталийс Семеновс рассказал, что Ирина Розанова благословила молодежь на удачные съемки.

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