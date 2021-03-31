«Жалею, что женился!»: купивший квартиру в Москве Илья Яббаров заявил о готовности развестись с Настей Голд

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Голд и Илья Яббаров поженились полгода назад, но уже находятся на грани развода. Настя уже давно намекает в Instagram на то, что их отношения с Ильей далеки от идеальных.

На этот раз брюнетка втайне от мужа записала видео их жуткого скандала и опубликовала его в сторис Instagram. Илья Яббаров, не стесняясь в выражениях и используя нецензурную лексику, кричит на свою жену, затем в порыве гнева кидает на пол бокал.

«Жалею, что женился на тебе!» — кричит Илья Яббаров.

В ответ Настя Голд велит ему собирать вещи и съезжать с квартиры.

Затем брюнетка записала видеообращение к поклонникам. В кадре она выглядит очень подавленной.

«Вот, что происходит в моих отношениях. Я знаю, что это личное, и всегда старалась не выносить ничего такого в свой Instagram. Но я просто не знаю, что мне делать. Я очень устала. У меня это происходит регулярно», — рассказала Голд.

Напомним, не так давно Анастасия Голд и Илья Яббаров хвастались покупкой квартиры в Москве. Сейчас там идет ремонт, но будут ли супруги переезжать в новое жилище вместе, большой вопрос.

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