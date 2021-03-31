«Там Ирина Дубцова!»: поклонники шоу «Маска» пытаются разоблачить Единорога

Телезрители от выпуска до выпуска проекта проводят время в жарких баталиях друг с другом.

На телеканале НТВ с большим успехом идет самое охраняемое и рейтинговое шоу «Маска». От воскресенья до воскресенья – дня, когда проект выходит в эфир, его поклонники горячо обсуждают детали минувших выпусков.

Так, на этот раз, многие сочли несправедливым решение жюри об уходе участницы в костюме Солнца. В аккаунте шоу «Маска» в Instagram шпаги скрестили поклонники Солнца и Единорога, которую спас Филипп Киркоров.

Нашлись те, кто разделяет позицию поп-короля и пытается угадать, кто в маске Единорога. Большинство уверены, что это певица Ирина Дубцова.

«А мне Единорог нравится больше! Надеюсь, там Дубцова», «Мне тоже Единорожка больше нравится! Такая клевая она! Но, надеюсь, что там не Дубцова. Думаю, там не певица. Думаю, Дубцова круче бы пела», «Ну, в следующий раз уйдет Единорог-Дубцова, вряд ли Филипп ее еще раз спасет, начитавшись таких комментариев. Мне вот интересней слушать тех, кого вообще не узнаю», — высказываются в Сети.

Стоит напомнить, что шоу «Маска» покинули уже шесть участников – Черная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан, Розовая Пантера и Солнце.

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