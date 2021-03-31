«Не всегда наши мнения совпадают»: участница шоу «Точь-в-точь» Валерия Ланская высказалась о Максиме Галкине

Актриса и певица рассказала, кто, на ее взгляд, самый добрый член жюри проекта.

Звезда театра и кино Валерия Ланская принимает участие в популярном проекте Первого канала «Точь-в-точь». Артистка уже успела воплотить на сцене образы Билли Айлиш, Анны Нетребко, Линды, Ани Лорак, Елки и Димаша. Все персонажи, за которых берется Валерия Ланская, очень сильные вокалисты, но она и сама обладательница мощного голоса, так что ее номера очень впечатляющие, что, правда, оценивают не все члены жюри.

Валерия Ланская высказала свое мнение о судьях «Точь-в-точь», назвав самым добрым и позитивным Леонида Ярмольника.

«Остальные более критичны, но тоже в меру своего опыта и своего мнения, и они имеют на это полное право. Максим Галкин,конечно, очень эрудированный человек, что производит впечатление. Правда, не всегда наши мнения совпадают. Но так бывает. Тем интереснее смотреть шоу», — поделилась Валерия Ланская в интервью ФАН.

Помимо жюри, выступления актрисы оценивают и ее поклонники. Ланская признается, что после каждого выпуска шоу «Точь-в-точь» получает массу комментариев и личных посланий в соцсетях.

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