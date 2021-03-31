«Очередную порцию хайпа»: близкие Гурченко возмущены появлением на ее могиле внучки звезды с Прохором Шаляпиным

В окружении покойной актрисы не верят в искренность намерений Елены Королевой, женщину обвинили в желании пропиариться на скорбном событии.

Накануне, 30 марта, отмечалась скорбная дата – исполнилось ровно десять лет со дня смерти непревзойденной актрисы, звезды советского кино Людмилы Гурченко.

Почтить память покойной знаменитости родные, близкие и поклонники пришли на Новодевичье кладбище, где захоронена Людмила Марковна.

Отметилась на погосте и внучка актрисы Елена Королева, с которой, как и с ее теперь уже покойной матерью Маргаритой, Людмила Гурченко не общалась. Женщина не просто так пришла на могилу бабушки, а еще и произнесла скорбную речь ее памяти. Поддержать Елену пришел шоумен Прохор Шаляпин.

Пара своим поведением спровоцировала гнев среди людей, которые при жизни были близки с Людмилой Гурченко. Неприятно был удивлен, в частности, вдовец актрисы Сергей Сенин. Продюсер Андрей Загорский, также присутствовавший на скорбном мероприятии, уверен, что главная цель Елены Королевой и Прохора Шаляпина, пришедших на могилу Людмилы Гурченко, — это самопиар.

«Впервые за 10 лет появилась внучка Людмилы Марковны Лена под ручку с Прохором Шаляпиным. Он решил получить очередную порцию хайпа. Все СМИ устремили свое внимание на Прохора, он направо-налево раздавал интервью. Леночка, которая дважды приходила на кладбище, стала из себя строить заботливую внучку», — цитирует Андрея Загорского ФАН.

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