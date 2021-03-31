«Лебовски является его кумиром»: на канале «Пятница!» покажут сериал, отсылающий зрителей к культовому фильму

Семейная комедия «Олег» о незадачливом папаше, чувствующим себя холостяком, выйдет уже в апреле.

Главную роль непутевого мужа и отца трех дочерей в сериале «Олег» сыграл звезда «Интернов» Александр Ильин.

Олег живет как бы в семье, но как бы и один. У него своя параллельная жизнь и привычки. Дом, ведение хозяйства и три дочери – это целиком и полностью заботы жены Олега, а у него свой бар, где он пропадает сутками.

Но однажды супруга уезжает, и незадачливый папаша остается один на один с тремя дочками.

Образ главного героя фильма – темные очки, борода, лохматая голова отсылает к персонажу Джеффри Лебовски, герою культового фильма «Большой Лебовски».

«Олег, конечно же, видел фильм «Большой Лебовски», и Лебовски во многом является его кумиром, главным образом в том, что он олицетворяет свободу от социальных предрассудков и семейного ига», — говорит исполнитель главной роли в сериале Александр Ильин.

Правда, Олег при этом остается любящим мужем и отцом, отчаянно пытаясь сложить пазл из противоречий — своей отчаянной любви к свободе и желания быть рядом с родными людьми.

Сериал состоит из 21-й серии, премьера на телеканале «Пятница!» состоится пятого апреля в 22:00 по московскому времени.

Смотрите также